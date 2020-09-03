美國電動車大廠特斯拉(Tesla)今年在新冠肺炎疫情衝擊後快速站穩腳步，並陸續超越傳統汽車大廠市值，最終也超越全球汽車龍頭豐田，成為全球市值最高的車廠，同時也是科技領域新星，8月在沒有任何利多的前景下大漲逾70%，從8月31日股票「1拆5」當天也大漲12%，但從周二(1日)起開始走跌，2個交易日累積蒸發475億美元(約1.39兆元新台幣)。

特斯拉股價2日收盤大跌27.68美元或5.83%、報收447.37美元。然而，市場對特斯拉的看空情緒依舊濃厚，截至台灣時間3日下午5點45分，特斯拉盤前股價重挫35.37美元或7.91%、暫報412美元。

目前特斯拉股價走跌的原因，主要歸結2個原因：計畫發行50億美元新股進行再融資，以及FactSet資料揭露，特斯拉最大的外部股東Baillie Gifford降低了持股，由6.32%降至不到5%。

根據Baillie Gifford說法，他們仍相當看好特斯拉，未來多年仍會是其重要的股東，對特斯拉的未來感到樂觀，表示特斯拉股價大幅下跌，仍非常樂意加碼股票。至於減持特斯拉股票的理由，為股價這段期間漲太多，對該公司的投資組合造成太大的影響。

據陸媒21世紀經濟報導，特斯拉並未解釋融資用途，僅強調是加強資產負債表以急一般用途，這讓投資人信心產生動搖，加上拆分股票後增發50億美元新股，試圖將融資目標轉向散戶，一名非常看空特斯拉股票的GLJ分析師戈登·詹森(Gordon Johnson)指出，這代表該公司股價需求迅速消散。

FactSet一份調查36位分析師的報告提到，只有7人(19%)對特斯拉股票評級給出「買入」，半數分析師給出中性評級，所有分析師的目標價為261.85美元，等於是還有41.4%的跌幅空間。

(中時新聞網)