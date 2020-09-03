程分署長點亮鋼鐵人7.0公仔，代表鋼鐵人7.0成果展正式啟動。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)「鋼鐵人7.0」職場體驗計畫，甄選出52位青年進到23家企業職場體驗，今天舉辦成果發表會，象徵青年經由職場體驗洗禮，淬鍊出職場軟實力，以全新風格的新銳職涯品牌正式亮相。

在勞動部高屏澎東分署長程泰運帶領下，通過職場體驗試煉的鋼鐵青年與企業代表一起走上星光伸展台並大秀舞藝，現場尖叫聲不絕於耳的熱絡氛圍，程泰運點亮鋼鐵人7.0公仔，代表鋼鐵人7.0成果展正式啟動。

程泰運指出，鋼鐵人職場體驗計畫已有7年時間，許多青年學子進入職場前，都能在YS做好「超前部署」，完成為期16天的密集且扎實的培訓課程，提升個人職場實力，順利進入職場；同時也很感謝企業夥伴們相挺，藉由YS找到好的人才，支持青年就業提供優質的職場環境。

曾參與YS第一屆鋼鐵人職場體驗計畫的張同學，大學畢業後曾擔任國小代理老師，因為想將3D動畫技術應用在教學方案提升學習效果，而決定重新回到校園學習，並利用暑假回到YS充電，努力爭取進入以電影特效著稱的國際特效團隊兔將創意影業，體驗3D建模師的工作，透過實機操作深入了解動畫領域的不同面貌以及實際運作，也更能明白自己未來職涯方向，補強業界所需要的能力。

(中時 )