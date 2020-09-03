隸屬於宏碁集團的建碁（3046）在這波疫情肆虐全球市之際，積極投入AI應用領域。繼旗下建碁智見之AI視覺解決方案成功導入台灣中、北部之各級醫療場域應用後，建碁亦推出醫療應用主機和醫療觸控顯示器，並透過與柏瑞醫的AI應用合作可協助醫學教學中心、大型醫院、診所、長照中心做進一步的深度數位轉型。

看好AI時代正式來臨，全球醫療科技也已向新世代躍進，不論是整合大數據或智慧分析，甚至是藉由輔助診斷檢測達到精準診斷，皆為全球醫療發展的主流趨勢，建碁近日並攜手柏瑞醫、共同舉辦線上AI智慧醫療研討會，針對AI智慧醫療的新興趨勢與案例討論分享。

建碁亞太總經理林銘祥指出，建碁針對醫療環境及健康照護推出一系列符合醫療安規EN6060-1及IEC6060-1的設備方案，結合建碁遠端設備管理平台AiCU，不論是醫療環境、檢驗中心及各級醫療院所皆可以快速導入。

柏瑞醫以提供簡單、精準的AI輔助健康篩檢系統，聚焦於全球女性健康市場。過去其在骨質疏鬆領域，開發了能協助門診檢測與社區篩檢的X光骨質疏鬆AI輔助篩檢系統，提供民眾以最便宜的費用成本取得快速便利的骨鬆篩檢新選擇。

建碁此回以其獲得醫材認證之醫療應用主機與觸控顯示器，攜手柏瑞醫的AI應用合作，聚焦協助醫學教學中心、大型醫院、診所、長照中心做進一步的深度數位轉型。

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