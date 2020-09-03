隨著國高中已開學、大學生也即將結束暑假開始新學期，Global Mall屏東市推薦開學三大必備清單，從潮流服飾配件、作業必備3C及文具，還有外宿生所需的一人廚電等，優惠7折起，時尚品味、省力、便利一應俱全。

同時適逢「秋季慶典」即日起至10月4日還加碼會員、行動支付優惠，使用紙本振興券至指定專櫃消費滿3,000元送價值400元抵用券，內含100元商品券、100元餐飲抵用券及200元路易莎咖啡抵用券；新綁定GMpay任一信用卡單日單店消費累計500元，即可兌換加倍佳酸甜棒棒糖一袋；持GMpay單日單店消費滿300元送曼陀珠七彩霓虹糖，同時還設有「加倍佳」可愛糖果屋主題拍照打卡點。

同時看準行動支付已成為趨勢，Global Mall為全台最多行動支付合作的百貨商場，近期再度領先與「悠遊付」合作，並推出歡慶上線雙回饋最高可達12%；第一重悠遊付綁定信用卡單日單筆消費滿200元，即可享20元悠遊付儲值金回饋；第二重單筆消費888元，即可享88元儲值金回饋。活動期間，以悠遊付支付單筆滿888元，即可享雙重回饋，共可獲得108元儲值金，回饋率高達12%。

年輕世代重穿搭時尚，9月Global Mall屏東市再推改裝及新櫃含有多品牌超值優惠，全新改裝的「BLUEWAY」將於9月7日開幕，推出開幕首七日(9/7-9/13)超值優惠，褲類享8折、上衣3件享6折；「Life8」慶開幕推全館5折起，3件再9折、5件再享8折；「Poly Lulu」則將於9月17日開幕，首四日全館新品享88折優惠。若喜歡美式風格T恤穿搭，則可以選擇「CACO」春夏精選正價商品三件85折；「Crocs」經典款休閒防水鞋，9月6日前精選商品 8 折起。此外，整體穿搭造型也需要搭配的眼鏡，近期超夯的日系時尚眼鏡通路品牌JINS屏東首店也將在9月底開幕。

開學萬全準備 3C電腦、文具用品一站購足

筆電、文具用品為開學必備，「德誼數位」櫃內Apple祭出開學季優惠，9月30日前購買Mac指定方案最高7,000元，再送購物金5,500元；iPad指定方案最高折7,000元，再送購物金1,000元。9月29日憑學生證或教師證，購買MacBOOK系列主機加送價值5,690元德誼獨家好禮。還有「PG美人網」推日本超人氣「角落小夥伴」文具小物推薦價15元起，療癒剛開學的BLUE感。

外宿生必備單人廚具 一機多用途省錢省時間 大學生外宿比例高，新學期前，有各式生活必備用品需要採買，包括單人小家電、居家收納小物等，近期小家電夯，許多外宿生選擇自己煮，不僅便利省時，且還能節省伙食費，Global Mall屏東市也推出多款優惠，包括生活工場「MATRIC 松木12L蜜桃甜心電烤箱」原價2,680元，生活工場會員價1,980元，一機多用途，各種輕食輕鬆搞定，從早餐火腿夾心太陽蛋吐司、下午茶棉花糖巧克力厚片，甚至連焗烤義大利麵也能一機就完成，便利簡易上手。

此外，外宿收納或居家小物都能讓住居環境更添煥然一新，「生活工場」指定品項下殺7折起，超過百樣商品可供任選，另外還有職人風格收納籃系列推薦價360元起、Clean多功能污衣籃系列推薦價380元起、療癒系數數呢喃靠墊系列推薦價280元起，以實惠價格打造出舒適的居住空間。

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