黃子佼提攜後輩、出手大方，Lulu黃路梓茵上次發片，他以實際行動認購100張力挺，她最近發新專輯《29》，他又買了100張。他說，自己出專輯的時候有很多人支持，Lulu是自己徒弟，「她發片當天我就上線聽了，確實滿好聽的，而且我是實體CD的擁護者，所以買了100張支持她。」

黃子佼說，看到Lulu的努力很感動，也羨慕她有這麼多活力跟朋友來幫她完成第二張專輯。他前天在電台節目中，被call in進來的聽眾搶光50張，接下來等Lulu上他節目《佼心食堂》時，會再送出50張給觀眾。

身為主持人也熱愛唱歌，黃子佼很能體會雙重身份的壓力，他主持邀約眾多，更加珍惜唱歌的機會，「事實上，我在接唱歌邀約時都考慮非常久，要唱什麼歌？要讓大家覺得看我表演是有意義的。」他日前在台南開演唱會，音樂總監張文光建議他唱台語歌，讓當地鄉親更有共鳴，一語驚醒夢中人，他笑說：「結果我只唱了一首自己的歌，是不是很叛逆？」

他也提到，之前看費玉清（小哥）在演唱會上演唱老歌，總是特別感動小哥傳承經典，小哥息影後他大嘆可惜，「我自己有一個小小的夢想，我也很希望去傳承一些老歌。」他樂意在自己的演出節目中詮釋老歌，也會針對大港開唱這樣的音樂祭安排年輕人喜愛的曲目。

他日前主持李翊君演唱會記者會，李開玩笑說想邀他當嘉賓合唱〈提醒〉，他以為只是台上的一個梗，沒想到李翊君拍板定案演唱會嘉賓就是他，「是真的！我當然很開心！」他曾為李寫歌〈提醒〉，即將跟主唱合作自己寫的歌，且首次站上台北國際會議中心，讓他期待「是個很捧的機會」。

黃子佼日前在台南舉辦彩蛋鯨喜演唱會。安平虎鯨ORCA GO！提供

黃子佼日前在台南開唱，與現場觀眾熱情互動。安平虎鯨ORCA GO！提供

(中時 )