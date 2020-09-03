張理國／台北報導

新北等地發現有陸貨混入實名制口罩，引發民眾恐慌。行政院發言人丁怡銘表示，若確實違法，一定會嚴查重罰。

337萬片的陸製口罩疑似混入實名制口罩郵局通路，包括雙北及宜蘭都類似情事，讓民眾買的不安心。

丁怡銘表示，相關部會有掌握，已經會同檢調調查之中，經濟部工業局跟衛福部食藥署昨晚都有派人到藥局了解，若確實有違法情事，一定會嚴查重罰。

(中時 )