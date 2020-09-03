大陸貨混實名制口罩 政院：一定嚴查重罰 17:532020/09/03 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 混充實名制口罩政院將嚴查重罰(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張理國／台北報導 新北等地發現有陸貨混入實名制口罩，引發民眾恐慌。行政院發言人丁怡銘表示，若確實違法，一定會嚴查重罰。 337萬片的陸製口罩疑似混入實名制口罩郵局通路，包括雙北及宜蘭都類似情事，讓民眾買的不安心。 丁怡銘表示，相關部會有掌握，已經會同檢調調查之中，經濟部工業局跟衛福部食藥署昨晚都有派人到藥局了解，若確實有違法情事，一定會嚴查重罰。 (中時 ) #實名制口罩 #行政院 #丁怡銘 #大陸口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 「佳龍聽清楚」蘇貞昌兩度暗示下任總統是鄭文燦？ 賴清德回8字 - 政治 ECFA大限將至？高雄石斑魚養殖預測答案曝光 - 政治 為何一定要台灣進口內臟？前綠委意外戳破天大陰謀 - 政治 高雄馬路變成裝置藝術 網友崩潰：韓市長的行政團隊才不會搞成這樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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