交通部公路總局今日宣布，即日起，只要一機在手，違規人透過手機APP輸入資料查詢，並自行負擔13元手續費，即可即時繳納交通違規及違反強制險罰鍰服務，不用再持紙本罰單繳款或擔心罰單遺失，還可免除出門提領現金或繳納罰鍰的不便。

公路總局與台灣票據交換所合作，透過金融業代收即時服務平台（eFCS）整合LINE Pay Money及嗶嗶繳等行動支付。公總表示，現有郵局、超商、網路、電話語音信用卡繳納等多元繳費方式外， LINE Pay Money及嗶嗶繳為首批上線行動支付代收交通違規及違反強制險罰鍰服務管道，未來將持續導入其他支付業者，如：橘子支付等。

另外，台灣票據交換所指出「嗶嗶繳」自即日起至2020年12月31日止，推出「嗶粉淘金」三重送的優惠，註冊金：新註冊會員於活動期間，完成所有註冊流程，即可獲得新臺幣66元獎勵金；繳費金：當月每成功繳費2筆帳單即可獲得新臺幣30元獎勵金，每位會員每月回饋上限為300元；加碼金：只要成功繳費交通罰鍰、汽燃費、學雜費、地方稅等帳單，即可獲得每筆新臺幣10元獎勵金，每位會員每月回饋上限為100元，繳費越多，回饋越多。

(中時 )