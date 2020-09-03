蝦皮購物《9.9超級購物節》推0元免運 9/8再抽百萬名車

蝦皮購物《9.9超級購物節》自8/24暖身開跑後持續醞釀買氣。受益於宅商機發酵，暖身期間限時特賣商品「八倍濃縮洗衣膠球」開賣1小時便賣出破萬顆！今年《9.9超級購物節》蝦皮購物為滿足消費者的網購需求，推出「免運玩很大」─ 9.9限時不限量0元免運、「整點5折殺很大」─超過30萬件商品全面5折起、「朝九晚九1折券」─全站瘋搶限量全站券和品牌1折券等優惠，此外，適逢「國泰世華蝦皮購物聯名卡上市週年」，不限通路一般消費滿額回饋500元刷卡金註一，邀好友辦卡首刷再各拿300元刷卡金註二，9月再享回饋最高27%！

蝦皮購物更祭出人氣夯品超殺價格，除了Nintendo Switch 紅藍主機6千有找、飛利浦氣炸鍋殺破4折之外，也因應《9.9超級購物節》即日起至9/30將每天釋出999盒MIT醫療口罩，滿足民眾防疫需求。另外，蝦皮購物重磅祭出本次夢幻大獎，將於9/8跨夜直播期間，抽出價值近百萬元TOYOTA RAV4 2.0 汽油豪華休旅車一台！ 衝刺下半年電商狂潮。

2020年宅商機強勢發威，蝦皮購物《9.9超級購物節》8/24暖身起跑後首週訂單較2019年明顯成長，其中又以民生商品、3C家電、居家娛樂商品成長最迅速。暖身期間MIT醫療口罩、iPhone玻璃保護貼、台灣製床包組、小米手環5、掛脖小風扇榮登熱銷商品Top5。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「今年9/9活動當日，蝦皮購物除了祭出限時不限量0元免運、超過30萬件商品全面5折起、1折券、品牌旗艦優惠等，更與TOYOTA強強聯手，於9/8跨夜直播期間抽出價值近百萬元的神級休旅車RAV4乙台！蝦皮購物也希望透過各項優惠、品牌合作、娛樂互動，挑戰今年《9.9超級購物節》買氣創新高！」

9/8跨夜直播祭出1元抽TOYOTA百萬名車

《9.9超級購物節》瞄準今年居家宅商機，攜手百大品牌加碼直播馬拉松，於9/7起至9/9將豪灑近百萬獎額，總計35場直播，場場祭出市場最低價品項，其中MIHONG 高效益生菌3盒更是下殺1.7折，只要799元，此外適逢「國泰世華蝦皮購物聯名卡上市週年」，不限通路一般消費滿額回饋500元刷卡金，邀好友辦卡首刷再各拿300元刷卡金註二，9月再享回饋最高27%！

另外，蝦皮超市為守護全民防疫，即日起至9/30每日17:00釋出999盒MIT醫療口罩，至9/8每日整點再釋出不同品牌的醫療口罩，包含中衛、福德、清新宣言等，9/9當日再將升級驚喜加碼，滿足用戶防疫需求！

此外，蝦皮購物更將於9/8(二)19:30起展開【大明星運動會】跨夜直播，並邀請小鬼、關韶文、李易、祖雄、哈孝遠等24位藝人一同迎接9/9正式日！為同慶《9.9超級購物節》，蝦皮購物攜手品牌好感度奪冠的汽車大廠TOYOTA，大手筆提供價值近百萬的TOYOTA RAV4 2.0豪華版，凡於直播期間透過圖示連結進入蝦小編的店，並用1元購買抽獎資格預測遊戲最終勝利隊伍，成功預測獲勝隊伍的觀眾，就有機會於直播中獲得TOYOTA RAV4 2.0 汽油豪華版神級休旅車！

(科技)