苗栗縣新開國小位於大湖鄉和卓蘭鎮交界處，目前國小部僅剩23名學生，校方坦言，偏鄉學校資源較缺乏，校內沒有標準游泳池，上游泳課十分不便，教育部訪視委員因此建議學校申請移動式親水體驗池，並邀請大學生下鄉服務，讓山上的孩子不怕水，從中教導水中自救的方法。

偏鄉小學想擁有游泳池就近上課，新開國小坦言「簡直像做夢」，不過今夏教育部體育署幫孩子圓夢了，校長鄭惠鳳指出，教育部推廣親水體驗池，讓小學生就近學習游泳與自救能力，今年委由北市大主辦偏鄉游泳教學專案，協辦單位彰師大派出7名有游泳教學經驗的大學生到偏鄉服務。

新開國小及景山國小學生在學校附近就能上游泳課，玩得不亦樂乎。（新開國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

新開國小、卓蘭鎮景山國小共約50名學生參加課程，由彰師大學生連3天分批開課，從下水前的暖身操，藉活動讓孩子親水，再教導水中自救；體驗池深度不深，剛好可讓學生拿浮板漂浮，練習簡單的游泳技巧，大學生教練則在一旁示範照顧，讓孩子不會因為碰到水就慌了手腳。

鄭惠鳳說，搭建體驗池的地點考量遮陽避雨需要有頂棚遮蔭，因此體驗課借用新開社區活動中心前廣場舉辦，體驗池為PVC材質，長7.3米、寬3.7米、高1.2米，便宜又實用，不使用時能洗淨收起來，不必耗費維護及人事成本。

鄭惠鳳說，教育部規定5、6年級的學生畢業前必須通過游泳檢定，平常是老師開車載學生下山到大湖鄉立游泳池上課，來回通勤常耽誤上課時間，因此擬向教育部申請設置移動式親水體驗池，若順利找到適合場地搭建，以後學生就能就近上游泳課，免除舟車勞頓。

(中時 )