私娼平均年齡約63歲，嫖客年紀也有71歲，每次交易以300元到500元不等代價進行性交易。（吳建輝攝）

房東將屋內用木板隔成多個房間，設備算是相當簡陋。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化員林警分局近日破獲一處私娼寮，警方在現場逮捕高齡84歲剛「完事」準備離去的嫖客，以及另外2名男嫖客與3名私娼，員林分局表示，調查後發現私娼平均年齡約63歲，嫖客年紀也有71歲，訊後將謝姓負責人依妨害方化罪嫌移送，其餘則依社維法開罰。

警方表示，日前獲報員林市育英路旁某巷弄內一棟平房，時常有年長男子進出，懷疑暗藏春色，8月19日聲請搜索票入內搜查，當場逮捕剛交易完的84歲陳男、71歲陳女、及68歲黃男、56歲廖女，現在另外還有剛到的62歲游男，還有等待交易的59歲陳女及60歲王女。

員林分局表示，除了將嫖客與私娼及衛生紙等證物都帶回警局外，也將69歲的負責人兼房東謝男一併帶回調查，調查後也發現謝男6年前有容留性交前科，偵訊後依妨害風化容留性交罪嫌移送法辦，其餘人等都用社維法開罰。

而該私娼寮地點算是相當隱密，但是緊鄰一般住家，相當大膽，房東將屋內用木板隔成多個房間，設備算是相當簡陋，每次交易以300元到500元不等代價進行性交易，而84歲陳翁，只要有空就會從社頭騎乘機車到員林買春，算是「巷仔內」的常客，被捕時算是相當淡定。

(中時 )