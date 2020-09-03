今年因台北市政府體育局整修台北青年公園棒球場，「2020新力旺企業女子壘球聯即時賽」直到9月12日才將在台北舉行首戰。體育局規劃整修，完成夜間照明設備優化為LED的工程，11日將重新啟用，企業女壘聯賽將在12日與13日登場。

屆時5支企業女壘勁旅將展開5場激戰，首戰於12日早上9點，由去年總冠軍戰組合新世紀黃蜂vs.新力旺旺獅，12點福添福嘉南鷹vs.臺北臺產，下午2點30分凱撒勇士vs.新世紀黃蜂。

對於企業女壘聯賽重返青年公園棒球場，體育局表示熱烈歡迎，並邀請喜愛女壘的朋友前往現場，特別是青年公園棒球場除了改良夜間照明設備，將傳統燈具改為更優化的LED燈，也全面翻新觀眾席頂棚，提供舒適的看球環境。體育局並針對棒球場的排水設施進行改善，期待整修完工後，能提供球隊及觀眾優質舒適的場地。

此外，為迎接企業女壘聯賽今年首度來到台北，在疫情趨緩之下，中華民國壘球協會特別邀請歌壇超人氣歌手婁峻碩擔任首場演出嘉賓，還安排充滿年輕活力的壘球女孩「Morning Girls」帶來熱舞表演，當天還有神祕小嘉賓來到現場為第2場比賽開球。

壘協期待即將邁入第5年的企業女子壘球聯賽，逐步注入職業化元素，而入場觀眾也能獲得企業女壘專屬涼感巾，送完為止，歡迎球迷踴躍入場加油。

周六比賽將在FOX體育台FOX官網直播，周日則在企聯女壘Facebook粉絲專頁（@TPWSL）、Youtube頻道及Hop Sports運動賽事直播網線上直播；無法到場的球迷朋友也可透過以上平台，收看2020新力旺企業女子壘球聯賽精彩賽事。

(中時 )