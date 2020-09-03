南投名間鄉3日發生1起殺童埋屍案，1名年僅4歲的女童慘遭殺害後，埋屍在1名兇嫌家附近，根據了解，該名女童是由祖母照顧，祖母在6月時交給女童母親，7月時祖母向警報案說女童不見了，報警協尋已經來不及，女童慘遭殺害，而疑為兇手的是女童母親同居人，嗑藥後凌虐致死，兇嫌叔叔表示，曾看到他挖洞，沒想到竟是目睹一場埋屍過程，至今仍難以相信。

兇嫌陳男的叔叔轉述，看到檢警帶著侄子回來、手腳上銬，在住家旁邊的樹林裡開挖，突然想起兩個月曾侄子拿著圓鍬在樹林裡挖洞，想不到竟是在埋屍；另一名叔叔則表示，侄子平時很少回來，之前曾看到他帶著女童返家，也沒有發現侄子虐童。

叔叔們說，陳男從小就令讓家人頭痛，是親戚、還有鄰居們眼中的「歹兒」，感情也不深，就算難得回家，大家也很少跟他交談，直到檢警上門，才知道發生大事。

南投這起駭人聽聞的4歲女童殺害埋屍案，女童在6月間由祖母照顧之後交給女童生母，生母疑似將女兒託朋友照顧，7月時祖母想看女童，卻找不到人，向警方報案協尋，3日在南投名間鄉被找到屍體，目前女童母親及陳男被列為嫌疑人，犯案動機還有待警釐清。

(中時新聞網)