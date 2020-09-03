台灣新冠肺炎疫情進入秋季再升溫，各縣市防疫工作趨嚴，八大業者對實名制規定卻出現陽奉陰違情況，台南市8月起陸續開出5張實名制登載不實罰單，包括3家小吃部、1家練歌場與1家KTV，另有1家業者受理審核中。

新冠肺炎確診數入秋後蠢蠢欲動，台南市長黃偉哲因出席是內公眾場合未戴口罩遭檢舉，坦然接受台南市衛生局裁罰，不過八大行業厲行的實名制，卻發現屢有業者陽奉陰違。

台南市警方日前因市區酒店、KTV發生鬥毆、酒駕案，前往店家調查，多次發現顧客在實名制中登載不實，不是報假名、就是根本不登記，業者為求客人上門，睜一隻眼閉一隻眼鬆散把關，八大行業實名制形同空殼政策。

台南市經發局7月展開聯合稽查，發現多家八大業者違規，陸續請台南市衛生局疾管科開罰，中西區一家小吃部8月7日遭罰3000元（傳染病防治法裁罰3000元至1萬5000元），為台南市首家遭罰違反實名制的八大業者。

台南市至3日止共有5家八大業者遭罰實名制登載不實，包括3家小吃部，1家練歌場與1家KTV，台南市衛生局正受理第6家遭檢舉的業者，請業者意見陳述中。

台南市警方近日剛將一家實名制登載不實的酒店業者函送給衛生局，警方私下表示在查案過程中，發現不少實名制違規業者。有八大行業業者吐苦水，落實政府的實名制度，恐怕會得罪客人，業者在政府與顧客兩者之間都不敢得罪，只得陽奉陰違。

(中時 )