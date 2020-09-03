前幾天高雄市下大雨，部分地區淹水。但是今天氣晴空萬里，風和日麗，小港區中山四路五甲三路口在噴水，臉書粉專不禁呼喚選區在小港的民進黨高雄市議員陳致中。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼文表示，有陳致中做事中，天氣晴空萬里，風和日麗！結果小港區中山四路五甲三路口報復性噴水中，陳致中快來，還在噴水~。大家不要歪樓啦，小編已笑翻。

網友紛紛表示，「要等早餐會議提報吧。」、「議長不是也是前鎮、小港的，為什麼要無用的阿中擔責任。」、「認真的議員怎麼消失了！還沒重選啊！磚頭用心砸下去啊！」「嫖妓中舒壓中沒空理啦~陳其邁不是說準備了15年？不是說燈亮、路平、水溝通是基本功？」

但是有網友表示，「旁邊施作下水道人員這麼辛苦，下水道滿水，人員無法下去清淤，逼不得已只能把水抽來到側溝排放，也能寫成馬路噴水？」「上禮拜天經過就看到小水潺潺...，沒想到今日大噴發，真貼心啊！怕等紅燈太熱降溫，羨慕我們高雄人嘛。」

(中時新聞網)