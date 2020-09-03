口碑極佳的如果兒童劇團第6口大戲《雲豹森林》9/12-9/13於台北親子劇場演出，團長「強哥」趙自強推薦特別親子前往觀賞，藉由劇中黑熊、山豬、穿山甲一同穿越時空，走進充滿勇氣的山中傳奇，暸解「台灣的山林是什麼樣子？」而資深劇場人楊麗音3日前往劇團探班，特別送上自製茶葉蛋，讓團員們大感「姊的體貼」。

世界就是一個圈

故事描述都市小男孩，竟意外被神奇陶壺，帶回老爺爺常說的老故事場景，認識第一勇士閃電、智慧的長老、關心人的巫師……傳奇的小獵人，他的勇氣讓神秘的雲豹，帶著英雄般的靈魂出現……。

該劇呈現「世界就是一個圈」主題，讓孩子感受「人和自然是一體的」，細膩精彩的表演與裝置，讓舞台上的每一刻都讓觀眾彷彿置身山林中。也讓孩子思考人與自然的共存關係、勇敢認錯的道德教育，以及自我身分認同。

趙自強是兒童心中的大朋友。（如果兒童劇團提供）

該劇已演出多年，趙自強分享創作想法和過程的影片在該團近期舉行的「20年特展」中也公開播放，有粉絲表示「雖然看過超多遍了，但看到還是會全部看完！」也有觀劇家長將家中小朋友劇中曲〈世界就是一個圈〉隨音樂盡情熱舞的模樣分享在YouTube上，還取名為「雙醬亂跳爆笑版」，十分逗趣。

楊麗音DIY茶葉蛋探班

劇場界大姐大楊麗音體貼劇團成員辛勤排戲、準備，3日前往劇團探班下周上演的《雲豹森林》時，還帶了自製茶葉蛋，給大家加油打氣，讓團員們紛紛大贊「麗音姊手藝超好！」

趙自強（左）與劇團團員人手一蛋，感謝探班《雲豹森林》的楊麗音DIY美味茶葉蛋。（取自如果兒童劇團臉書）

如果兒童劇團第6口大戲《雲豹森林》演出資訊

時間：9/12-9/13

地點：台北親子劇場

購票連結：https://reurl.cc/Kjx90y

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