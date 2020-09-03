今是九三軍人節，藝人邰智源在「一日憲兵」節目中，預告片中，蔡英文總統「現聲」；總統府發言人張惇涵表示，在進府時，驚喜現身三位主持人的哨點，看到邰智源時，第一時間總統也驚覺「今天憲兵胖一點」！

張惇涵今也在臉書放上自己深深迷彩裝照片發文，退伍後第一次穿迷彩服，現在時間洞勾洞洞，忠貞777報到。美崙山聲音好！國軍戰力強！「今晚兩洞洞洞，請大家鎖定 木曜4超玩 ＃一日憲兵 ，向國軍弟兄姐妹們致敬」。

張惇涵指出，「一日憲兵」是由「木曜四超玩」與國防部接洽後的合作拍攝案，製作單位於日前拍攝完畢，並特別選在九三軍人節當天播映，一方面給全體國軍加油打氣，另一方面，也透過這支影片，向辛苦的國軍弟兄姊妹致敬。

他說，影片中主持人邰智源、KID、泱泱接受完嚴格的憲兵訓練後，再到憲兵211營區及總統府進行最後的考驗，以原有崗哨勤務維持正常值勤為前提，三位主持人KID、邰智源、泱泱分別支援總統府大門哨、敞廳哨、電梯哨的勤務。總統也在進府時，驚喜現身三位主持人的哨點，看到邰智源時，第一時間總統也驚覺「今天憲兵胖一點」！

張惇涵說，總統在過程中詢問邰智源體驗一日憲兵的心得，邰智源表示「在吃得消和吃不消的臨界點」，也因此更感受到國軍弟兄的辛苦，特別在九三軍人節要感謝辛苦的國軍弟兄姐妹。

張惇涵強調，總統感謝「木曜四超玩」製作單位過去就曾透過「一日傘兵」、「一日空軍飛行員」的拍攝體驗，展現力挺國軍的用心，這次更是特別拍攝「一日憲兵」，更選擇在九三軍人節這天播出，表達對國軍的致敬。而在拍攝的最後，總統也與三位主持人合影，並預祝所有國軍弟兄姊妹九三軍人節快樂。

(中時 )