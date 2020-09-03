美國在台協會（AIT）高雄分處新任分處長禹道瑞3日邀約嘉義市長黃敏惠餐敘，黃敏惠表示反對含瘦肉精的美豬美牛進口來台，因為這是關乎國人健康的食安問題，禹道瑞僅淡定表達早已知道黃市長的態度，未再多做回應。
禹道瑞於8月接任美國在台協會高雄分處長，今天中午邀約嘉義市長黃敏惠到耐斯王子飯店餐敘，餐會間黃敏惠清楚表達美國豬肉進口無關藍綠，而是食品安全、國人健康的重大議題，從以前到現在，她都站在民意這邊，反對瘦肉精豬肉牛肉進口。
禹道瑞表示，2009年他任職高雄，那時候就了解黃敏惠市長的態度。
禹道瑞表示，這次是他第2次赴任台灣，太太是台灣人，根據他的觀察，華府對台灣的興趣越來越高、台灣對美國也越來越重要，AIT高雄分處將在南台灣繼續提升美台關係與友誼，也期盼有更多機會了解嘉義市。
黃敏惠介紹這些年來嘉義市與美國的交流，例如2011年嘉義市舉辦世界管樂年會，美國海岸防衛隊特別來演出，當年7月4日美國國慶日當天，更特別加碼在中正公園表演，人潮爆滿。
黃敏惠說，嘉義市是民主聖地，[email protected]周年特展也來嘉義市展出，台灣願意成為每一個國家最好的朋友。
黃敏惠也邀約禹道瑞10月來嘉參加市立美術館揭幕、全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」、年底國際管樂節，親自感受嘉義市之美及台灣人的熱情。
(中時 )
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