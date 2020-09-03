嘉義市長黃敏惠回贈檜木燒烙肖像畫給美國在台協會高雄分處長禹道瑞。（嘉義市政府提供）

美國在台協會（AIT）高雄分處新任分處長禹道瑞3日邀約嘉義市長黃敏惠餐敘，黃敏惠表示反對含瘦肉精的美豬美牛進口來台，因為這是關乎國人健康的食安問題，禹道瑞僅淡定表達早已知道黃市長的態度，未再多做回應。

禹道瑞於8月接任美國在台協會高雄分處長，今天中午邀約嘉義市長黃敏惠到耐斯王子飯店餐敘，餐會間黃敏惠清楚表達美國豬肉進口無關藍綠，而是食品安全、國人健康的重大議題，從以前到現在，她都站在民意這邊，反對瘦肉精豬肉牛肉進口。

禹道瑞表示，2009年他任職高雄，那時候就了解黃敏惠市長的態度。

禹道瑞表示，這次是他第2次赴任台灣，太太是台灣人，根據他的觀察，華府對台灣的興趣越來越高、台灣對美國也越來越重要，AIT高雄分處將在南台灣繼續提升美台關係與友誼，也期盼有更多機會了解嘉義市。

黃敏惠介紹這些年來嘉義市與美國的交流，例如2011年嘉義市舉辦世界管樂年會，美國海岸防衛隊特別來演出，當年7月4日美國國慶日當天，更特別加碼在中正公園表演，人潮爆滿。

黃敏惠說，嘉義市是民主聖地，[email protected]周年特展也來嘉義市展出，台灣願意成為每一個國家最好的朋友。

黃敏惠也邀約禹道瑞10月來嘉參加市立美術館揭幕、全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」、年底國際管樂節，親自感受嘉義市之美及台灣人的熱情。

(中時 )