新港區漁會3日辦理「成功鱰於您」記者會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

新港區漁會3日於桂田喜來登酒店辦理「成功鱰於您」行銷記者會，由桂田酒店設計各式鬼頭刀菜單料理，將「酥炸鬼頭刀可樂餅」、「鬼頭刀蔥花鹹蛋糕」、「鱰魚辣味瑞士捲」端上桌，縣長饒慶鈴邀請大家吃最在地最健康的鬼頭刀料理。

今年受到新冠肺炎影響，上半年嚴重影響餐廳採購漁產品意願，加上外銷運費翻漲數倍，使漁民成本大增，影響出口意願，使得漁民生計受到嚴重影響，因此漁民希望能推廣國內市場。

鬼頭刀近3年來，年平均量約1千7百多公噸、年產值將近1億7千萬元；其中成功新港鬼頭刀更是台灣第1個執行FIP(漁業改進計畫)且登錄國際網站的魚種，儘管台灣捕撈了全球約10％的鬼頭刀，但有9成都是外銷歐盟、美國，所以多數台灣人仍未嚐過牠的美味。

鬼頭刀學名鱰魚，一般都是公母一起洄游，活動力非常強，盛產於夏季，是台東重要的經濟魚種。由於鬼頭刀成長快速，因此幾乎沒有重金屬污染，成為海洋中大型魚類中最能放心食用的優良海鮮。

縣長饒慶鈴表示，現代人喜歡新鮮及環保乾淨的，台東漁民採用現流、冰鮮保存鬼頭刀，最能保持魚肉的新鮮度，鼓勵國人多多食用台東縣出產的鬼頭刀，可減少運送過程交通工具的碳排放量，以零食品碳足跡為目標達成綠色消費，也為減緩地球暖化盡一份心力。

(中時 )