參加兒子入祀儀式薛定岳父親強忍悲傷，低頭拭淚。（許家寧攝）

九三軍人節新北市長主持秋祭大典，緬懷軍警忠烈，向遺族致意。（許家寧攝）

九三軍人節，新北市長侯友宜出席秋祭大典，為陸軍OH-58D戰搜直升機殉職飛官高嘉隆、汐止勇警薛定岳主持入祀忠烈祠儀式，薛父低頭拭淚，薛母更悲從中來哭倒在侯的懷裡，侯友宜不斷拍肩安慰，代表市府向堅守崗位的國軍警消英靈致敬。

新北市忠烈祠與忠靈祠今日舉行秋祭典秋祭國殤典禮，市長侯友宜赴淡水擔任主祭官為烈士薛定岳、高嘉隆舉行入祀儀式，在細雨與肅穆的軍樂隊演奏中，軍警同袍、遺族家屬共300餘人列隊迎靈，其向烈士致敬，場面肅穆哀戚。

汐止派出所員警薛定岳去年底因查緝不服取締毒蟲，雙方追逐中不幸車禍殉職，獲總統府褒揚並追晉巡官，原訂今年春祭入祀，因疫情延後至秋祭，薛父強忍悲傷，薛母掩面哭泣向侯友宜泣訴兒子即將完婚、期待抱孫，卻遇此噩耗，讓侯為之鼻酸，不斷安慰。

另外，汐止子弟、陸軍直升機副駕駛高嘉隆，今年7月執行漢光演習，發現旋翼低出現轉速警告訊息，為避開民宅，選擇捨身迫降重摔墜毀殉職，追晉少校入祀，親友難掩悲傷，侯友宜典禮後向家屬表達關懷與感謝，也向在場軍警消人員鞠躬致意。

民政局長柯慶忠指出，新北市忠烈祠設立於1953年，共計奉祀241名軍警消等烈士，祠區採古松環繞、風景秀麗綠意盎然，為烈義士安魂之所，同時副秘書長朱惕則在樹林的忠靈祠，憑弔為國家犧牲奉獻官兵，並向遺族表達慰問之意。

(中時 )