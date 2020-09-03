繼亞馬遜、蘋果之後，谷歌（Google）也決定將最新歐洲數位稅的成本轉嫁至廣告商與客戶身上，日前宣布英國的廣告收費調漲2％，另在奧地利和土耳其則調升廣告費5％，以因應當地政府課徵數位稅的政策。

身為全球線上廣告巨擘的谷歌，周三向客戶發布電子郵件，表示英國、奧地利與土耳其的Google Ads和YouTube投放廣告收費將進行調整。

歐洲國家針對科技大廠在境內賺取的收入課稅，但外界認為，數位稅支出表面上可能會衝擊谷歌獲利，但最後可能仍是由廣告商承擔。代表英國廣告商的英國廣告商聯合會（ISBA）總裁史密斯（Phil Smith）表示，這是英國片面實施數位稅不可避免的後果。

根據谷歌說法，自11月1日開始向英國廣告商加收2％的費用，而奧地利與土耳其的客戶的廣告費調漲5％。谷歌指出這主要反映英國、奧地利、土耳其的數位服務稅成本。

決定因應數位稅而漲價的不只谷歌，另一美國科技巨擘亞馬遜也在今年8月稍早宣布提高英國賣家的收費，同樣也是為了數位服務稅的成本。

另外，蘋果日前也宣布在數國調整App Store費率的消息，其中在法國、義大利、英國、土耳其，因當地政府課徵最新數位服務稅，使得蘋果調升開發者的收費，以英國為例，除了現行的20％加值稅之外，另增加2％數位服務稅費用。

谷歌發言人提到，「數位服務稅以及其他規定導致數位廣告成本提升，一般來說，這類成本增加主要由客戶承擔。我們將持續呼籲全球政府聚焦於國際稅改革，而不要只是單方面執行新稅率。」

(工商 )