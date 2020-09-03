被動型永續發展基金雖然主要都集中在歐美基金市場，但部分亞洲國家的被動型永續發展基金正持續成長中，其中大陸資產規模為歐美市場以外最大，台灣也名列前茅，僅次於大陸及澳洲。

根據晨星最新發表的《被動型永續發展基金：2020年全球格局》報告，截至2020年6月30日，全球共有534檔永續發展指數共同基金和交易所買賣基金（ETFs），總資產管理規模達到2,500億美元，產品數量和資產規模均在過去三年間增加逾一倍，其中歐洲佔全球資產規模超過四分之三，美國占比為20％。

部分亞洲地區被動型永續發展基金成長快速，大陸資產規模為歐美市場以外最大市場。晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示，大陸已成為歐美以外最大規模的被動型永續發展基金市場，資產管理規模達到40.5億美元。

晨星基金指出，至於台灣現時只有三檔被動型管理永續發展基金，兩檔於2019年推出，儘管數目稀少，但截至2020年6月底，三檔基金的總資產管理規模合計達到12億美元，令台灣成為歐美地區以外僅次於澳洲和大陸的第三大市場。

(工商 )