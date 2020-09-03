今年「2020玉富伸展台大地時裝秀」新增毛小孩創意走秀比賽，3日活動記者會上溫昇豪帶著哈士奇同台，呼籲大家報名參賽（11日截止）。溫昇豪回憶從小到大的養狗經驗，自小與大、小狗為伍，他國小一、二年級就牽著大狗與老爸在堤防奔跑，後來國中時，溫爸送溫媽西施犬，養了14年愛犬去世，當時全家都很難受。對於7歲愛女想養狗，他巧妙回應：「等妳長大自己能負責任，再養狗，那是一條生命不能隨便。」

溫昇豪笑稱沒有說好規則，最後就是小孩養狗，爸媽照顧寵物，他也提及過去溫爸養軍用犬比賽，整袋飼料拌牛奶給狗吃，還到菜市場買雞頭，清水汆燙後讓狗補充營養，記者會上牽著哈士奇，讓他重溫童年回憶。他還細數過去養過的狗兒種類，包括狼犬、杜賓、挪威那、西施以及吉娃娃，「養狗真的是個責任，不能隨便，包含狗的後事都是主人操辦，所以一定要能為愛犬負責」。值得一提的是，10月17日活動當天，他將開金嗓唱3首歌。

溫昇豪牽著哈士奇五寶帥氣登台。(縱管處提供)

溫昇豪近日新戲《茶金》剛開拍，前幾天還在東部拍攝，拍攝前做了很多功課，看太多史料反而影響睡眠，他笑說：「開拍之後反而很好睡，雖然每天才睡5小時，但是睡眠品質好，因為睡得沉，精神也較好。」他也讚台灣最近觀光宣傳做得好，東部真的有異國情調，不僅許多地名都很日本，又有很多原住民部落，但他期盼旅遊條件可以與消費相符，讓整體旅遊水平有所提升。至於暑假帶女兒去哪玩，他笑說：「離家20多分鐘的外雙溪，帶她去玩水。」

(中時 )