原價450元的內門龍鳳酥，持三倍券1000元可在農會現場購買3盒。（林雅惠攝）

受到氣候異常影響，高雄市去年龍眼開花僅有1成，蜂農無蜜可收，內門農會去年無蜜可賣，今年收成好轉，農會4、5月就接獲不少民眾洽詢及預訂，7月開賣就出現搶購潮，賣出至少500組的龍眼蜂蜜禮盒。

高雄市龍眼種植面積共1528公頃，其中內門區有535公頃佔最大宗，去年雖受氣候異常影響，蜂蜜收成量不佳，但今年龍眼開花期又逢降雨，著果率不好，龍眼蜂蜜產量只有常年1500噸的3到4成左右。

內門農會供銷部主任薛慧碧說，內門區龍眼品質獨特，香氣十足，不少民眾指定選購內門龍眼的產品，龍眼蜂蜜今夏雖然收成好轉，但產量仍較往年減少，每600毫升價格維持頭等蜂蜜700元、特等900元。

薛慧碧表示，台灣各地雖有蜂蜜，但不少北中南部的民眾指定要買內門龍眼蜂蜜，消費者幾乎都是常客，有一位媽媽選購後，介紹女兒來買，母女後來每年都來購買龍眼蜂蜜。

內門農會總幹事洪輝煌指出，內門區農會的羅漢門龍眼蜜榮獲多年「行政院農委會台灣農漁會百大精品」，是夏天最好飲品原料來源及最佳伴手禮，為了回饋消費者，一組2瓶龍眼蜜原價1300元，現在優惠只賣1000元。

此外，內門龍眼產量稀少，價格翻倍，但內門農會招牌禮盒龍鳳酥決定不調漲價格，薛慧碧說，8月初已有人預訂中秋禮盒龍鳳酥，至今訂單已上千盒，為了配合政府振興經濟消費，原價450元的龍鳳酥，持三倍券1000元可在農會現場購買3盒。

(中時 )