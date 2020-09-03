美國務卿蓬佩奧宣佈限制大陸駐美外交官活動，引起媒體與國際關係專家的熱議與大陸外交部門的抨擊，指美方違反《維也納公約》與《中美領事條約》。美國務院發言人解釋說，美方採取並非升級的舉動，新宣佈的對大陸駐美外交人員活動限制，與大陸對美國駐華外交官的限制完全相同，美方很樂意在對等的條件下，雙方都撤除對彼此外交人員活動的限制。

美國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）接受《美國之音》訪問時說，美方並不認為這是一個升級舉動，而只是為了讓駐華美國外交官能夠享有大陸駐美外交官同樣的權利、自由和接觸管道。

奧特加斯說，美國在中國大陸的外交官想要參觀大學、參加文化活動或建立民間關係時都會面臨難以置信的限制與相當繁瑣要求，但在美國的大陸外交官卻可以不受阻礙地到處自由走動。

她表示，助理國務卿史達偉和國務卿蓬佩奧以強而有力的方式與中共對話，要求很簡單，就是讓駐大陸的美國外交官也能像在美國的大陸外交官一樣有行為的自由。經過多次嘗試且遭到多次拒絕後，國務院決定對大陸駐美外交官做出同樣的要求，這是對等與公平。如果北京願意放鬆對美國外交官正常活動的限制，美國也很樂意放鬆相關限制。大陸做一套、美國做一套，這種情況再也行不通了。

奧特加斯再次強調，這不是對大陸的對抗升級，只是讓美國外交官擁有與大陸外交官相同權利的手段，這是對等回應，雙方扯平了。要求自由、公平與對等是現任行政當局的特點，不論是外交活動，或是貿易、關稅問題。

對於美方限制大陸駐美外交官活動，大陸外交部發言人華春瑩表示，2019年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其工作人員在美正常履職不斷設置限制。有關做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，而中方也將根據形勢發展作出正當、必要回應。

(中時新聞網)