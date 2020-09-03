義大醫學營吸引許多高中生報名參加，每個人都開心投入。（林雅惠攝）

為了讓高中生更深入了解醫學領域，義守大學醫學系在暑假期間，舉辦3天的「擬真醫學營」，吸引來自全台各地共33位高中生參加，每個人認真投入，期許未來能夠成為一名助人的醫師。

醫學營設計基本醫學常識、參觀醫院與實作多元課程，包括基本救命術、3D無語良師、醫院見習小小兵、簡單縫合手術技術等，除教導高中生基本醫學知識，更提供導尿管置入術、鼻胃管置入術、靜脈抽血及注射及基本縫合技術等實際演練。

義大醫學院院長陳翰容表示，醫學營目的在提供有興趣投入醫學的高中生，提早涉獵相關知識與性向機會；陳翰容院長強調，醫學營主要招收原住民與來自離島的學生，並由義大校方提供全額補助，機會十分難得。

醫學營特別邀請義大醫院的外科住院醫師與主治醫師蒞校教學，提供高中生實戰經驗，其中利用豬皮讓高中生們練習縫合，更安排從中模擬擔任小醫師，學習最基本的技術概念。

武陵高中的卓庭安最喜歡小兒科與婦產科，在參觀完醫院後，才發現原本的認知與實務現場差異很大，十分震撼；新莊高中的劉定綸透過醫學營的醫院見習小小兵課程，在短時間內更加認識醫院，表示很開心能親臨醫療現場，體悟許多。

(中時 )