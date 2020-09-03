【現場直播】美國豬肉採"全豬進口"引爭議 陳時中最新回應｜2020.09.02

今（3）日新北有藥師發現郵局寄來的口罩上頭竟有大陸標籤，食藥署記者會上說明，遭查獲的加利科技公司8月起進口337萬片，流入三重、新莊等雙北的10個行政區。對此，衛福部長陳時中表示，目前行政院已要求工廠全數停產、禁止出貨，同時，他透露，還有另一家有類似的狀況，正在調查中。

陳時中今日出席行政院生技產業策略活動時接受媒體訪問，針對加利科技公司進口大陸口罩此事，他提到，這個案件已經由檢調介入調查，行政方面也已請該公司停產、禁止出貨，冒用MIT、非醫用口罩冒用醫用口是非常不應該的一件事；另外，疑似還有另一家有類似情況，現在已經進行調查。

食藥署指出，調閱單據紀錄發現，加利科技有限公司8月從大陸進口337萬片非醫療用口罩，在廠內分裝後，改標以醫用口罩名義，混充銷售，食藥署已要求該廠停止生產作業。

食藥署表示，這些口罩流入三重、新莊、蘆洲等新北市10行政區，宜蘭縣及台北市，實際流出數待了解。9月4日至11日，民眾若持有印有Carry mask標示的實名制口罩，都可進行換貨。

(中時新聞網)