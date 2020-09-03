桃園市總計22處古蹟及98處歷史建築，位於楊梅區的道東堂雙堂屋與玉明邸，礙於建物產權複雜、部分建地賣給建商，遲遲無法進行文資管理維護計畫，連帶影響防災配套。文化局表示，目前正與土地所有人商談建物補償金，事成後才能進行後續修繕及再利用。

雙堂屋與玉明邸為2座百年磚造建築，為楊梅早期開拓者鄭氏家族所有，堂號皆稱道東，前者為楊梅高山頂地區唯一雙堂6橫的客家建築，後者融合閩南風格，具有精美木作、石雕，加上西洋式列柱、馬約利卡磁磚等裝飾，2者於2015年被市府指定為暫定古蹟，價值非凡。

市議員周玉琴指出，據審計處查核發現，上述2處目前都尚未擬定管理維護計畫，因而無法提供防災、緊急應變計畫給消防機關，實際走訪後還發現多處雜草叢生，讓她相當詫異，不解為何文化建物受到這般對待。

文化局解釋，雙堂屋由於產權持分人四散各地，眾人對土地處分意見不一，玉明邸則有部分土地歸建商所有，協調皆具困難度。但由於兩座建築皆屬於「非都市土地區」的古蹟，因此所有人可申請「容積移轉」，屆時將計算土地價值給予補償金，確保地主權益。

文化局說，目前已和文資輔導團體擬訂古蹟管理維護計畫，待容積移轉成功後，就能依計畫進行後續修復、再利用的流程，外界所關心的防災問題，也能於管理維護期，進行白蟻防治計畫及補足周邊消防設備，避免文資受到損壞。

(中時 )