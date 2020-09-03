農委會百億養豬基金到底要不要再增加，農委會內部說法不一，副主委黃金城今天在行政院會後記者會表示，一直以來農委會就是用百億基金跟產業溝通，並沒有說到追加的部分。

農委會主委陳吉仲1日在電臺受訪時說，如果100億元養豬基金不夠，不排除再政院爭取100億元，不過，這項追加基金的說法，黃金城卻有不同說明。

黃金城表示，關於百億基金，農委會一直以來都是用100億跟產業溝通，也就是分5年，每年約20億左右的金額，其中最重要的是進行產業結構調整，這樣才會增加競爭性，降低成本；另外較重要的就是豬肉市場的穩定，預計要維持65塊以上的穩定性，因為60到65元就是養豬成本，其他有關產業提出的項目細節，這樣的金額就是5年100億，沒有說追加的部分。

至於外界關切美豬進口，將造成國產豬價上揚，黃金城則說，目前臺灣的鮮豬肉已可進入澳門，但國內豬肉不可能毫無限制往上漲，以出口來說，澳門是每周需求1000頭豬，但現在臺灣只出口100到150頭豬，政府不可能因為出口就無限制讓豬肉漲價，若國內供應不足，出口就會管制。

(中時 )