隨著小家庭成現今社會主流，市議員涂權吉認為0到2歲幼兒雖符合桃園市托育資格，但2到3歲卻有服務「空窗期」，家庭照養責任提高。社會局坦言，托育服務雖有1年的缺口，但父母可依狀況讓孩子就讀幼幼專班，或向市府申請托育補助，消弭經濟壓力。

涂權吉說，在大家庭盛行年代，幼兒多半交給公婆帶，父母則安心外出工作，但近年小家庭越來越多，幼兒照養成為現代普遍問題，不少家庭會選擇聘請保母或送至托嬰中心，金額所費不貲，經濟壓力甚大。

「政府竟然沒提供任何照顧。」涂權吉指出，有民眾向他陳情，孩子0到2歲雖享有托育供給服務，除托育中心床位不足的問題外，滿3足歲上幼兒園前，有長達1年的服務空窗期，夫妻們上班之餘還須煩惱孩子照養問題，時常感到「手足無措」。

社會局解釋，2到3歲托育空窗期每個縣市皆有，經市府單位協調，目前滿2歲的孩子若先前在托育中心接受照顧，今年開始能申請延長1年，父母若想直接銜接幼兒園，目前教育局也已建置幼幼專班，專責照顧2到3歲的幼兒。

補助部分，市府已向中央反映，自今年1月起托育補助將從2歲拉長到3歲，只要民眾將孩子送到與市府簽約的準公共化保母、私幼裡，就能申請金額不等的補給，期能降低家庭育兒經濟負擔。

(中時 )