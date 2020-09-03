客語薪傳師鄒貴蓮，為了推廣老祖宗代代相傳的語言，退休後進入教職成為「薪傳」先鋒，在幼兒園、國小與國中服務16年，至今已累積數千位學生。她認為，學語言必須仰賴環境，因此她致力推廣親子互動，讓學習不僅限於教室。

鄒貴蓮是土生土長的楊梅人，家人清一色是客家族群，耳濡目染下，講客語也成為她生命中最自然、最平常的部分。她說，楊梅地區過去是貨物貿易交流重地，聚集操著海口、四縣2腔的商人，正因處於交叉地位，因此楊梅人通常都具備「雙腔」技能。

談起客語起源，鄒貴蓮說，語言都是由老祖宗代代口述下來，成為後代子孫的珍貴寶藏，但隨著國民政府來台，學校開始推行「說國語運動」，只要開口講方言，就會被處罰，久而久之，孩子們越來越沒機會講客語，語言傳承因而出現斷層。

進入職場後，鄒貴蓮從外地回鄉工作，重拾客語交流機會，當她屆齡退休時，決心要為客語文化出一份力，便在2002年考取客語教師，2004年成為開始在國小授課，後來還成功當上「客語薪傳師」，用教育力量向下紮根，卻發現會說客語的孩子年年下降，讓她相當失落。

鄒貴蓮說，學語言重點在於環境，她傾向以輕鬆詼諧方式，讓孩子在唱跳中學客語，還帶隊參加客語演講、相聲等比賽，除了在教室授課外，她也致力推動親子交流，讓孩子在家也能有說客語的機會，自然就能養成學生「敢說」的習慣，父母也能從中拾回久遠的客庄記憶，這是讓她最有成就感的地方。

(中時 )