一年一度的中秋佳節即將到來，中科管理局與園區公會為服務園區員工與附近里民，訂於9月9日在管理局1樓大廳共同舉辦中秋特賣活動，沒時間採買秋節禮品或採買未齊全者，千萬不要錯過。

中科管理局指出，本次活動參與特賣商家計有伊甸社會福利基金會臺中市迦南園烘焙庇護工場、立達啟能訓練中心、臺中市愛無礙協會、臺中市慈愛智能發展中心等公益團體及中市糕餅商業同業公會、臺中市好禮協會與中南部地區多家農會等30餘家廠商設攤；販售商品包含糕餅、咖啡、茶葉、烏魚子、農產品、手工藝品、中秋應節禮盒等多元品項，滿足一次採買需求。

現場並舉辦促銷活動，包括單筆消費滿300元，即可憑發票或收據至服務台摸彩一次，600元摸彩二次，以此類推，至摸彩品抽完為止；另有攤商提供逾350元價值之限量福袋販售，每袋300元、售完為止。

中科中秋特賣活動往年均於上班時間舉行，今年為加強服務，首次將活動時間延長至晚上，自上午11時至下午7時，當晚並同步舉辦中科FUN電影活動；歡迎大家採買之後繼續留下來欣賞電影，提前歡度中秋佳節。

(中時 )