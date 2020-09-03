高雄市長陳其邁上任後，大刀闊斧改變過去韓市府曾有的制度，近來更是傳出要取消韓國瑜時期的政策，市府人員指出，相關遭取消的政策都是經過評估後認為「明顯不可行」、「流於口號」、「僅紙上作業」且「沒編列預算」，避免繼續消耗市政能量，所以取消。

新任高雄市長陳其邁競選時曾多次承諾，他會延續前高雄市長韓國瑜路平等一些基礎設施等的政策，而且他的道路品質會比韓國瑜更好；更指出將恢復「大港開唱」、「高雄輕軌」以及南方區域治理平台等計畫。

據ETtoday新聞雲報導，市府內部人員指出，陳其邁市府也檢討了很多韓國瑜時期的政策，譬如「滿天星計畫」、「新住民事務辦公室」等政策，都被評估為「明顯不可行」、「流於口號」、「僅紙上作業」且「沒編列預算」，新市府認為為了避免白白消耗市政能量，所以決定將其取消。

該官員指出，儘管如此，韓國瑜任內依然有許多立意良善的政策，但因為預算編列不切實際，且執行力不佳，所以陳其邁市府會將其改善並且推廣，譬如說韓團隊常說的「路平、燈亮，水溝通」以及「雙語教育」，其中，「雙語教育」符合蔡英文、陳其邁等人的重要政見，高雄市府將主動向中央爭取預算，整合資源，提升高雄學子的外語能力與國際視野。

(中時新聞網)