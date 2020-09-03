儘管手機感應收款方案在亞太地區尚未普及，「Visa亞太地區手機感應收款方案調查」發現，超過半數（55％）消費者願意使用手機感應收款方式結帳，而台灣有高達62％的消費者願意使用手機感應收款方案支付，僅次於馬來西亞（64％），在亞太地區名列前茅。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，感應支付現今在台灣已是常態，佔Visa所有實體消費高達7成。手機收款與付款非常相似，也有相同的資安標準，差別在於卡片、手機、智慧裝置感應支付不需感應終端機，只要感應商家的手機即可付款，因此商家不需獨立終端機也可以電子收款。

手機感應收款方案不僅簡化商家所需的刷卡機設備，更對消費者也有助益。調查指出，吸引台灣消費者使用手機感應收款方案付款的三大誘因依序為交易快速（63％）、不必攜帶現金（60％）以及簡易使用（52％）。

Visa的調查也發現，台灣消費者使用手機感應收款方案支付的首要疑慮為個資保護（61％），其次為財務資訊外流（54％）。

Visa調查發現，若詢問消費者最樂意在哪種消費場域使用手機感應收款付款，高達71％的台灣消費者選擇便利商店或生活雜貨，其次為大眾運輸（63％），如計程車，而美食街、小吃攤﹑行動餐車以及桌邊點餐則排名第三（53％）。

趙麗芳說，台灣民眾在便利商店、餐廳，或是小型零售店家消費時，往往不希望因為結帳過程太麻煩而耽誤時間。相同地對這些店家來說，速度與便利是客戶服務的優先考量，因此手機感應收款成為值得應用的全新選擇，尤其是尚未採用數位支付的店家。考量消費者需求與店家商業機會，Visa正積極攜手合作夥伴，於台灣以及亞太地區推行更多手機感應收款解決方案。

研究報告也同時指出，其他手機感應收款的場域，包含美食外送服務（46％）、本地小商店（38％）、慈善捐款（21％）、居家到府服務（12％）。

新冠肺炎疫情期間，亞太地區消費者與商家加速轉向數位支付，Visa呼籲，產業應加速支援「手機感應收款方案」（Tap to phone payment solution），助力更多微型和小型商家加入數位經濟行列。

手機感應收款方案透過近距離無線通信（Near-Field Communication，NFC）技術，讓商家直接以Android智慧型手機感應收款，無需額外花費布建感應式刷卡機。

(工商 )