欣同及新大同為首的大同市場派所主導的大同股東臨時會，敲定10月21日假大直典華舉行，全面改選六席董事、三席獨董。11日至22日受理提名董事候選人，23日完成審查。對此，大同以台商鄭文逸炒股遭法院重判，鄭文逸又是欣同及新大同實質掌控者為由，籲請經濟部撤回准許二公司召開臨股會的原處分。

大同表示，大同一向重視所有股東權益，亦尊重小股東經合法申請，有召集臨時股東會權利。但本次經濟部核准新大同與欣同召開臨股會有二大問題。首先是大同董事會順利運作，二公司卻以公司法173條第4項申請，經濟部核准，是不符原法律規定，大同已依法提出訴願。其次是鄭文逸嚴重違法的炒股已被重判13.5年，鄭文逸實際控制的新大同與欣同是其炒股的法人群組，二公司被核准召集臨股會，無異承認鄭文逸得保有其炒股犯罪所得，並以該股票贓物行使股東會召集權、提名權，對國家法制是個極大的衝擊與挑戰。大同嚴正籲請經濟部撤回准許二公司召開臨股會之原處分。

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