周曉涵3日出席內衣代言活動，稱職放送美胸一覽無遺，堪稱演藝圈超強放電機的她，日前被拍到和馬來西亞男星蘇熙喆互動親密傳戀情，她大方回應，把蘇熙喆當弟弟、朋友，因疫情蘇熙喆無法回國，日前周曉涵又碰上瘋狂粉絲騷擾，她才請蘇熙喆充當「護花使者」，也邀他來家裡吃飯、陪周爸爸運動。

過去曾和陳楚河、王家梁、李運慶、梁正群傳過緋聞，周曉涵自招已單身5年，過30歲後雖約會對象不少，但考慮事情越來越多，朋友會主動幫她介紹對象，雖然沒感覺但她樂當紅娘，「我會把他們介紹給我朋友，不要浪費」。

周曉涵和友人合資潮牌副業成績亮眼，本身是獅子座的她，直言「我已經不再是小女孩了，而是一個充滿自信，有著自己人生及事業規劃的成熟女人，所以事業、愛情我全都要。」希望對象是在人生及事業上能一起成長。她也希望在戲劇角色有所突破，像是熱播韓劇《雖然是精神病，但沒關係》有著精神疾病的患者，她不怕扮醜、裝瘋賣傻，愈誇張的角色，就是對自己演技的極限挑戰，周曉涵也有自信能詮釋得很好。

(中時 )