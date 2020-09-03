總統蔡英文日前宣布拍板開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，業界擔心可能衝擊國內養豬業，引起各界質疑聲浪不斷。據最新民調結果顯示，開放瘦肉精美豬，有高達64%的民眾表示不贊成，僅22%表示同意，不贊成的比例明顯高於贊成者。對此，網友紛紛表示，「差那麼多？」、「1450要扣薪了」。

據《TVBS民調》今3日公布「開放美豬、美牛民調」，調查指，若依政府宣布「台灣採用聯合國瘦肉精標準，開放美國豬肉進口」，結果顯示，表示不贊成的50%，表示贊成的36%，另有14%的受訪者未表示意見。調查也以「若開放美豬才能與美國談FTA，是否贊成？」， 結果仍有51%民眾表示不贊成開放，亦高於35%的贊成比例，無意見的佔15%。

最後，調查也詢問「未來開放含瘦肉精美豬進口，民眾購買意願」，結果發現，有高達80%人表示「不會購買」，僅10%表示「會購買」，7%表示不一定，另外，也有3%的人沒表示意見。

此次民調係由《TVBS民調中心》於8月31日至9月2日所進行的調查，採市內電話及手機號碼雙底冊調查方式，最後成功訪問有效樣本936位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

民調公布後，也引來不少網友討論，紛紛在臉書留言表示「差那麼多？看來真的只有公投的結果，才會有真正的民意」、「不應該為了要國際支持台灣，而做出這種決策，3歲小孩都知道吃食物的原型，比吃任何添加物健康」、「1450要扣薪了」。

臉書網友留言。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)