連鎖書店誠品新版「誠品人」會員APP今日正式上線，更同時與國泰世華銀行攜手合作，推出「eslite Pay」電子錢包！即日起誠品會員只要於會員APP綁定信用卡，便可於誠品的書店、生活商場及美食街使用「eslite Pay」一鍵付款。誠品近年多角化複合經營，讓文創、藝術伴隨書香走入全台各角落，為了提供誠品250萬會員更優質的數位體驗，雙方合作推出「eslite Pay」行動支付，由國泰世華提供金融技術，協助誠品透過數位支付，串連起誠品書店、商場及美食等各項會員權益與服務。

慶祝誠品「eslite Pay」上線，即日起至9月28日，首次綁定國泰世華信用卡（含簽帳金融卡），單筆消費滿1,000元即贈誠品電子抵用券100元，限量2,000份；週年慶期間，單筆消費滿5,000元，贈誠品電子抵用券200元，限量500份，提醒卡友把握機會。

即日起誠品會員只要於會員APP綁定國泰世華卡，便可於誠品的書店、生活商場及美食街使用「eslite Pay」一鍵付款。（國泰世華銀行提供／黃慧雯台北傳真）

「eslite Pay」上線首波可應用在誠品全台16間獨立門市（誠品信義店、松菸店、南西店、西門店、武昌店、板橋店、新板店、R79、站前店、台北車站捷運店、台大店、亞東醫院店、東湖店、虎尾店、駁二店及誠品酒窖安和店），不僅可用於書店購物，這些門市的生活商場、美食街也都可以使用「eslite Pay」行動支付，便利誠品會員支付同時，同步累積會員點數、兌換專屬優惠。

國泰世華銀行2017年首創協助連鎖通路綁卡支付的創新金融服務，迄今已協助超過30個連鎖通路品牌導入自有行動支付，目前的合作支付場景已完整涵蓋超商、餐飲、藥妝、交通、文創娛樂等生活領域，串連起食衣住行育樂不同產業的支付生活圈，未來將持續攜手更多通路，讓金融應用伴隨各式場景，走入民眾日常生活，讓行動支付成為便捷生活的得力助手。

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