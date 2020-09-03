中衛口罩開賣！康是美推「防疫新生活紀念包」 門市再現排隊潮。（圖／曹文興藥師提供）

中衛推出「防疫新生活紀念包」。（圖／中時新聞網）

中衛今（3日）推出「防疫新生活紀念包」，該系列共有4種玩色口罩組合，且一組內含5片口罩＋口罩收納包，竟要價149元，讓許多網友喊貴。不過今日開賣後，通路卻出現排隊人潮，熱度絲毫不受影響。網友更發現，一組149元的的口罩防疫包，竟出現超過20倍的天價轉賣價，直呼：想錢想瘋了嗎？

知名醫療耗材製造商「CSD中衛」所生產的口罩倍受國人喜愛，不過近日中衛將推出的「防疫新生活紀念包」內含5片特殊色口罩+1口罩收納袋，售價149元。，不少網友認為5片149元，平均下來每片要價29.8元，實在有點貴，「只有盤子才會買」。

不過今日康是美開賣口罩防疫包後，依舊有民眾排隊搶購。據藥師曹文興表示，康是美每家店約有30組可賣，今早再度出現排隊人潮，超長人龍直接擋住收銀台，可見中衛口罩熱度絲毫不減。

一樣米兩樣情，在臉書社團「口罩資訊交流區」，就有網友發現網購平台上出現「中衛防疫記念包」驚人轉手價錢，1包原價149元，硬生生被轉賣成3,500元的價格。網友驚呼「很缺錢喔」、「大家千萬不要買…」、「夢！做的不小」、「好誇張的價格」、「太誇張了。當傳家寶嗎？」、「想錢想瘋了嗎」。

中衛防疫記念包」驚人轉手價錢，1包原價149元，硬生生被轉賣成3,500元的價格。(摘自口罩資訊交流區)

在中衛口罩開賣前，不少網友看扁149元的口罩防疫包，還認為會有滯銷可能。但今卻傳出被天價轉賣。（摘自PTT）

在中衛口罩開賣前，不少網友看扁149元的口罩防疫包，還認為會有滯銷可能。如今，PTT網友表示，「目前聽到有的排1-2小時，149算什麼，蝦皮馬上有人開3500（不過我是覺得賣不掉啦），就說一樣掃光光，還在那邊會滯銷。」還不謝主隆恩 ，不要小看台灣婆媽們的購買力。

(中時新聞網)