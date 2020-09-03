北市捷運局正在施工中的捷運萬大線第一期工程，日前因地方團體提出更名申請，北市捷運局今宣布將「永和站」及「雙和醫院站」分別更名為「永和永平國小站」及「連城錦和站」。

北市捷運局說明，萬大線LG05及LG07，車站位置分別在永平國小前之保生路下方及錦和路東側之連城路下方，車站原站名「永和站」及「雙和醫院站」，捷運局在101年依據作業要點，函請新北市政府廣徵民意後提供建議車站名稱，提報「捷運車站命名更名或車站站名加註評審小組」會議審議通過，在106年經北市府核定後公布。

北市捷運局指出，去年及今年，新北市永和區永平國小教師會及新北市捷運局分別基於LG05車站站體位於永平國小前之保生路下方，且車站緊鄰永平國小正門，該校並無償提供校地供本站使用，建議「永和站」更名為「永和永平國小站」。

捷運局指出，地方民意反映LG07車站站體位於新北市連城路、錦和路口，雙和醫院與捷運車站距離較遠，建議「雙和醫院站」更名為「連城錦和站」等原因，向北捷局提出LG05及LG07之更名申請。

捷運局說，因申請更名的捷運車站均位於新北市轄區內，依據作業要點之更名程序，請新北市政府轉請捷運車站所轄區公所，辦理廣徵民意後函復車站建議名稱，並以提報「捷運車站命名、更名或車站站名加註審查小組」審議通過後，經函送新北市政府同意，今北市府核定後公布。

捷運局說明，捷運萬大線共分二期施作，採中運量捷運系統興建並採分期開發，第一期工程自中正紀念堂站至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，共設有9座車站和1處機廠，其中4座車站位於臺北市範圍內；第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，全部座落於新北市轄境內。

(中時 )