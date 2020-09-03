台灣高階醫材國際傳捷報！安盟生技3日宣布，旗下非侵入式高解析活體光學同調斷層掃描儀（Optical Coherence Tomography，OCT）ApolloVueR S100影像系統，獲得美國FDA二類醫材認證，將正式進軍國際。該創新醫材為全球最高解析的活體光學影像系統，競爭潛力備受看好。

ApolloVueR S100影像系統鎖定皮膚疾病（如皮膚癌）與皮膚照護應用，在今年6月11日向美國FDA送件申請510（k）醫療器材上市許可，當初原預計最快第四季取證，結果是提早了3個月即傳出捷報。

安盟執行長馬永霖博士表示，ApolloVueR S100已與國際大廠如聯合利華（Unilever）、及國內外多家醫學研究中心包括：紀念斯隆-凱特琳癌症中心（Memorial Sloan-Kettering Cancer Center，MSKCC）、馬偕醫院等研究合作，並已發表多篇論文。

馬永霖強調，在皮膚疾病的診斷與治療流程上，影像系統的解析度是關鍵。安盟技轉自臺灣大學光電所黃升龍教授獨創的 「晶體光纖寬頻光源技術（single-crystal fiber light source）」，以此技術為核心，公司成功開發出臺灣原創、全球最高解析的活體光學影像系統ApolloVueR S100。

ApolloVueR S100全域式OCT（Full-Field-OCT，FF-OCT）領先目前市售的OCT技術，臨床現行使用的方法，例如病理切片或共軛焦顯微術，也都是二維影像。ApolloVueR S100影像系統可提供完整三維的影像資訊，具細胞等級的高解析度，能快速掃描並切換橫、縱切面掃描模式，即時顯現人體皮膚組織結構，滿足皮膚科、病理科或是外科的臨床輔助需求，減少遺漏病變的機會，協助醫生進行非侵入性的臨床研究與輔助診斷。

安盟表示，透過該OCT系統搭配的影像導引與定位輔助軟體工具，讓醫師可一眼就看出組織的分佈。同時，還能協助醫師有效率地追蹤與記錄病情，讓醫師在第一時間內獲得最多、最精準的資訊，進一步決定後續的侵入式診斷或治療。

馬永霖表示，ApolloVueR S100在歐美市場以皮膚癌為主，亞洲地區則鎖定皮膚健康的整體影像照護。未來，除了皮膚疾病之外，公司也計劃將OCT技術平台延伸開發到眼科等其他疾病，或即時手術用OCT顯像系統 （如手持式裝置、內視鏡系統等）。

(工商 )