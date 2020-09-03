王宥忻為了要培育高富帥的下一代，日前帶著一雙子女看模力診所長高門診。王宥忻說：「雖然老公身高180公分，但自己身材嬌小，有察覺小學五年級的兒子身高曲線稍嫌落後，很擔心自己153公分的遺傳基因太強，侷限兒子的身高發展，因此透過醫生的專業建議，用科學的方法協助小孩加速長高。」

她回想自己年輕時受限身高而無法勝任某些工作，「比如說有很多主持機會，因為身高的關係而沒有爭取到，以前會去網路上買長高藥來吃，拉單槓又沒辦法持之以恆，所以都沒有看到效果」。後來她接納自己，覺得不能改變的事就要去學習接受，但自己的小孩現在年紀還來得及助攻身高，因此決定積極的去處理。

王宥忻對身高特別在意，因此也對小朋友的身高有所期待，希望兒子理想身高180公分、女兒165公分；而她的育兒觀念是培養小孩先認識金錢，坦言自己的財產不想留給孩子，財富靠他們自己創造，即將在月底推出親子書的王宥忻說：「任何父母在教養孩子的時候都會有崩潰的時刻，這本書不會是滿滿的理論在說教，而是有很多實際操練，可以讓家長學習怎麼去處理，並搭配可愛的漫畫，讓爸爸媽媽可以帶著孩子看漫畫一起學習成長。與其說這是一本育兒教科書，不如說他是一本育兒操作手冊。」

王宥忻全家出動看診。（固力狗娛樂提供）

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