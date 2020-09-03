華山基金會人員與幼兒園小朋友、長輩一起做手藝品。（華山基金會提供）

77歲賴姓阿公未婚獨居，病痛纏身，藉酒消愁，2年前華山基金會開始關懷、提供物資，3日賴阿公與其他獨居長輩一起參加嘉義市愛兒堡幼兒園舉辦「大手牽小手．送愛暖老心」活動，與小朋友提前歡慶中秋。

賴阿公因脊椎骨刺而造成長期疼痛不適影響行動，經常情緒低落，借酒澆愁，華山基金會特別帶他走出來參加這場活動，小朋友用歌舞來歡迎長輩，一起DIY做黏土月餅，並致贈象徵滿滿愛心的巨型紅包袋給華山基金會，讓長輩感受到社會的溫暖及過節的氣氛。

愛兒堡幼兒園園長、世界華人工商婦女企管協會嘉義分會在創會長蔡佳靜號召下，捐贈5萬元協助活動，她長期熱心公益，每年響應華山基金會的愛心紅包袋扶老濟弱。

蔡佳靜說，透過幼兒教育，讓幼兒知道社會需要關注的老寶貝，透過世華的姊妹與愛兒堡小朋友的發心，一起為社會做公益，號召大家和世華與愛兒堡一起來愛老寶貝。

華山基金會表示，服務嘉義地區1350名失能、失智、失依長輩，盼結合各界力量發揮愛心，支持基金會提供服務，距離中秋僅剩不到一個月，目前關懷禮僅募集6成，企盼各界認助，愛心專線（05）2831003楊先生，劃撥帳號：31545786，戶名：華山基金會。

(中時 )