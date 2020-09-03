大里國小游泳池，更衣室（右）及機房（左）設施，剛好在公兒14土地開發規劃上，必需拆除，經多方協調，獲得現況保留。（黃國峰攝）

大里國小游泳池，是台中市唯三校內自備有游泳池的學校之一，不料公兒14開發工程，泳池更衣室及電機室剛好在開發區內，必須拆除，少了更衣室及電機室，游泳池形同不能使用，經多方奔走協調，今獲得市府同意現況保留，讓大里國小師生、家長都很感謝。

台中市政府結合大里區公所、公一、公兒十四、公兒十五採跨區方式進行第十五期市地重劃，規劃作業時發現大里國小游泳池更衣室及機房設施，剛好在公兒14土地上，且因地目不符，必需拆除，這讓校方和家長都很錯愕，向中市議員李天生反應。

李天生表示，游泳池和公兒14公園都與地方民眾生活息息相關，並都是公有土地，且露天環境沒有氯氣危害問題，成為地方居民與學生運動場所，因此積極協調爭取保留。

大里國小校長蔡添元表示，全中市只有潭子頭家國小、東勢新盛國小與大里國小共3所小學設有室外游泳池，而且大里國小泳池，日據時代就已存在，每學期約使用1.4萬次，除了游泳、自救課程外還舉辦夏令營及輕艇訓練活動，使用率高，還因此獲評選為全國體育標竿學校，泳池設施能原地保留，很感激。

中市地政局副局長朱上岸表示，經多次會勘、座談後，市府決定尊重地方意願，同意現況學校游泳池「現況保留」，並且在游泳池旁側開闢通道方便民眾進出，創造雙贏結局。

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(中時 )