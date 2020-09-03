OTT服務中華電信Hami Video推出首月0元限時優惠，讓客戶安心追。新劇《以家人之名》、都會女子生存典範《三十而已》、台劇人氣神劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》跟播通通有，還可暢看電影、戲劇、動漫及頻道節目，把握首月0元限時優惠，看得安心又省錢！

為回饋客戶對Hami Video的支持，除了持續更新精彩片單外，中華電信Hami Video於9/3至10/4推出限時優惠，於指定期間內至Hami Video WEB或APP訂閱影劇館指定的月租方案，即能享有雙重優惠，不僅首月0元，加碼再送第二個月起月租費終身五折、每月只要99元！

Hami Video日前上架人氣青春成長療癒劇《以家人之名》，持續更新同步最新集數，並於9/4(日)上架大結局，讓劇迷能零時差與劇中兄妹三人一同成長；近期社群人氣最高戲劇《三十而已》、當紅加倍奉還日劇亦在Hami Video熱播。而人氣最高的《我的婆婆怎麼那麼可愛》蟬聯排行榜第一名數周，更提供4K版本讓客戶看得精彩。金鐘入圍名單出爐，《想見你》、《俗女養成記》、《噬罪者》、《苦力》等入圍好戲Hami Video都看得到！

九月的強檔電影，包括由音樂鬼才米津玄師與配樂大師久石讓聯手操刀主題曲與電影配樂的《海獸之子》，是日本金像獎最佳動畫工作室最新力作。另一則為《記憶拼圖：20週年數位修復》，是《全面啟動》鬼才導演克里斯多福諾蘭的成名代表作，是影史公認的燒腦神片，絕對不容錯過！另外，英國紀念第一次世界大戰百年的作品《決戰最前線》則集結英國三個世代的演員，演出勇敢面臨敵軍當前、挑戰不可能的任務，影迷不容錯過！

Hami Video九月更持續上架多部精彩動漫，讓動漫迷能大飽眼福。不可錯過的同步新番《高校之神》由日本動畫公司MAPPA製作，有著流暢的劇情與作畫表現；《忍者收藏》涼夏必備都市怪談，篇幅極短，感受詭譎奇幻風格，而《排球少年》則是繼灌籃高手後的另一世紀之作，無論是劇情、節奏、畫作等皆屬上乘，讓人如親臨現場般感受精彩刺激的比賽。

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