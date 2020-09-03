第二十七屆台灣國際女性影展特別邀請到甫入圍金曲3項大獎的百變爵士歌姬9m88擔任大使，其持續精進創作、不受標籤限制的女性形象，與今年充滿想像力的主題「Femture：未來的模樣」不謀而合。3日舉行售票開跑記者會，9m88除了為女影站台之外，還將於會後在光點華山光廊快閃擔任一日店長販售限量套票，宣告影展正式開跑。

9m88表示，一接到女影的邀請其實非常開心，因為覺得自己作品想傳達的理念有被人注意。她認為到了2020年，還是要不斷為女性發聲，LGBTQ的權益也需要被關注討論。扣回女影今年的主題，她也說了她對於女性未來的想像：「希望大家未來能更客觀地去關注身為女性的經驗，邀請非女性的角色認識女性的理性與感性，是非常重要的。」

9m88與台灣競賽入圍導演合影留念。（女影提供）

提及今年女性影展的選片，9m88說《聲魔入侵》奇幻、撲朔迷離，和與音樂相關的題材，非常吸引她；《相愛的柯比與史蒂芬》描述過去華裔豔星舞者到美國展開演藝路，如今看來還是非常創新、大膽，令她十分驚艷。另外，她雖然還沒有機會看焦點影人琪拉穆拉托娃與法國先鋒派女導演的作品，但也非常期待這兩個單元。

(中時 )