金門縣衛生局推出「戒菸成功王抽獎」活動，鼓勵民眾遠離台灣平均不到20分鐘就有1人因菸害而死亡的威脅，還有機會拿到5000元等值的摸彩禮券。

縣衛生局指出，根據統計，僅靠自己的意志力戒菸，平均只有5％的成功機會，但求助於專業醫療人員，成功率可高達60％，想要戒菸的民眾可至縣內提供「門診戒菸」的2代戒菸服務合約院所，透過戒菸醫師及衛教師、社區藥局藥師的專業衛教、諮詢與支持，獲得強而有力的協助。接受戒菸服務後的3個月及6個月後，還有專人追蹤及輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。。

這些戒菸院所是金門醫院、5鄉鎮衛生所、大賀藥局、大金藥局、仁愛復興藥局、盧冠宇牙醫診所、金城盧冠宇牙醫診所、金寧盧冠宇牙醫診所、合康家庭診所、陳水湖診所、金城診所、吾家診所、愛人放心診所。

該局今年推出獎勵方案，凡在11月30日以前於縣內2代戒菸服務合約院所完成戒菸3個月及6個月者，就有機會參加抽獎。階段1：戒菸滿3個月由戒菸合約機構追蹤戒菸成功，就有機會抽中2000元等值禮券，共計10名。階段2：戒菸3個月成功者持續戒菸至6個月者，由戒菸合約機構追蹤戒菸成功，可再獲得1次抽獎資格5000元等值禮券，共計5名。

詳細活動訊息，請見金門縣衛生局網站及臉書專頁或電洽330697轉721盧小姐 。

(中時 )