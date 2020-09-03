耗時6年製作，成為南韓影史首部懸疑恐怖動畫電影的《整容液》，改編自漫畫家吳城垈的同名人氣作品，並以9.9超高評分霸榜NAVER WEBTOON恐怖漫畫冠軍。本作脫胎自網漫《奇奇怪怪》中的1個單元，故事描述其貌不揚的女主角，在塗上能夠改頭換面的「整容液」、並成為女神後所經歷的恐怖怪談。

劇情不僅融合懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多重元素，更增添原作更多故事細節，以毛骨悚然的都市奇談，淋漓盡致體現出人性之惡，並深刻反思南韓「看臉時代」的社會現況。而那讓人不寒而慄的詭異畫風，更被網友力讚媲美「恐怖大師」伊藤潤二的作品。

《整容液》翻拍成電影的消息曝光後，立刻在網路上掀起轟動。光是本片前導預告在南韓樂天影院的臉書粉絲團釋出，短時間就創下130萬次超高觀看人數，正式預告也有高達98萬次觀看數；再加上YouTube預告片突破100萬觀看次數，光兩支預告就累積達到328萬次以上的觀看數，引爆熱烈迴響。

女主角在塗上能改頭換面的整容液後，成為女神並對人生逐漸失控。（采昌國際多媒體提供）

也因為本片劇情觸及南韓民眾習以為常卻又敏感的「整容」議題，導演趙慶薰便表示：「女人改變外貌時，真的會變得『更美』嗎？會改變男人看待她們的想法嗎？我想透過這部作品，去檢視社會制度與標準，到底是如何扭曲人們對其他人的看法。」

而對於翻拍人氣網漫作品，監製田炳進也透露取得漫畫家吳城垈的翻拍授權、並向他展示人物設計過後，漫畫家就放心地交給製作團隊打造。監製並進一步表示：「我們和原著漫畫有很大程度的不同，就像整容手術本身如同一把雙面刃。一方面，它確實相較傳統標準『變得更加美麗』，但另一方面，當人們注意到你曾動過刀，就會改變對你的想法。對我們來說，這種改編過後的改變，更像是一種重生。」電影18日在台上映。

(中時 )