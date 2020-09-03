新肺疫情延燒衝擊全球經濟，重擊旅宿業再傳一起。位於美國曼哈頓、樓高44層的知名精品酒店「時代廣場希爾頓酒店」（Hilton Times Square），自10月起將「無限期停業」，並裁員2百名員工，是曼哈頓區第1家不敵疫情而停業的知名老牌酒店。

華爾街日報報導，位於時代廣場的希爾頓酒店，整個酒店共有478間客房，目前已向紐約州勞工廳提交文件，將無限期關閉這棟酒店，並將裁員2百人。

報導指出，自今年3月新冠疫情在美國本土大規模爆發後，時代廣場希爾頓酒店就開始讓員工放無薪假，現在決定停業，2百名員工也將面臨失業；飯店方表示「尚未決定或確立恢復營業的確切日期，後續將受到與貸款銀行的協商和市況影響」。

此外，為了迎戰新冠疫情，今年3月希爾頓酒店才從備用信貸額度提取17億5千萬美元（約新台幣532億）備戰，依然不敵敗下陣來，最後決定無限期中止營運。

(中時新聞網)