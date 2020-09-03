YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）和初戀情人「二伯」結婚3年多，育有2子「蔡桃貴」和「蔡波能」，一家四口受到許多網友喜愛，日前他們全家人到宜蘭度假，在飯店開心玩水，二伯就透露她久違穿上比基尼，真實呈現產後5個月的身材。

二伯在IG發文透露，近日整理完一系列宜蘭度假的照片，結果竟然發現沒有一張自己的獨照可發，讓她哀怨直呼「我還特地帶了久違的比基尼」，最後還是只PO出一堆和兒子的合照。照片中，二伯和大兒子蔡桃貴在泳池玩水，可見她穿著芥黃色荷葉邊短版泳衣，下半身搭配墨綠色泳褲，中空露出一截蠻腰，小腹看來平坦，產後5個月身材已快速恢復。

二伯產後5個月，已恢復生蔡波能前的體重。（圖／翻攝自二伯IG）

二伯被讚瘦很快。（圖／翻攝自二伯IG）

另外，二伯泳衣的低胸設計，也讓她的事業線若隱若現，有料身材藏不住，照片曝光後，不少網友留言直誇「瘦太快了」，「完全看不出來是兩個孩子的媽…身材也太好」、「二伯好少女，我自愧不如」。

事實上，二伯之前曾透露自己月子過太爽，導致產後體重增加，但她也分享產後甩肉的秘訣，強調「產後3個月是黃金瘦身時期！」除了仰賴簡單飲食之外，每周都會安排運動2次，每次時間介於10至20分鐘之間，目前她已瘦回生蔡波能前的體重，現在目標是朝向生蔡桃貴前的體重繼續努力邁進。

在 Instagram 查看這則貼文 嘎嫂二伯（@2uncle987）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 5:12 張貼

(中時新聞網)