新北交通局長鍾鳴時（左一）稱讚自動化駕駛安全平穩，銜接淡海輕軌的最後一哩路。（許家寧攝）

新北市智駕電動巴士首度亮相，即日起至年底供民眾免費搭乘。（許家寧攝）

新北市智慧駕駛電動巴士168，歷經3個月測試與試乘，3日由交通部次長王國材與交通局長鍾鳴時共同揭牌，宣布全台首個自動駕駛公車正式上路，未來接駁淡海輕軌崁頂站與美麗新廣場站，即日起至年底開放免費搭乘，擴大淡海新市鎮服務範圍。

交通局長鍾鳴時表示，新北市為第一個智駕電動巴士推展到公共運輸系統測試營運縣市，雖然起訖站只有1.2公里，載客測試期間，短短一個月跑了512趟、總長200多公里，以最嚴格的方式蒐集各項資訊，讓電腦AI從停站、加速到停等人車，達到最安全程度。

智駕電巴一路發！王國材笑說，「智駕電巴168」在8月27日獲交通部核備，路線編號是以交通部道安督導委員會的168交通安全入口宣導網為發想，未來將往來淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，啟用首日下起大雨，代表遇水則發，一路發！

鍾鳴時說，智駕電巴168目前行駛在新市六路二段的專用車道，目前外線車道為智駕車運行路段，禁止一般汽機車行駛，自12月起將取消專用車道設計，移除軟質彈性桿，與一般車輛混合通行，也是全台首個開放式空間運行的自動駕駛巴士。

即日起智駕電巴168每周二至週日開放民眾搭乘體驗，一般日為上午11時05分至晚上9時45分、例假日延長至晚間10時05分，民眾搭乘上、下車均須刷卡但不扣款，盼未來技術能越趨完整，並擴及為車隊，將路線擴展到其他區域。

(中時 )